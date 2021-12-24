Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 ay süren teknik takibin ardından Kuşadası ilçesinde 16 masaj salonuna operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı olarak 27 ekip, 95 personelle gerçekleştirilen operasyonda 8’i erkek 6’sı kadın 14 şüpheli, fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık suçlarından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıslar bugün hakim karşısına çıktı. Kuşadası Adliyesi’nde görülen davanın ardından 14 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AYDIN (İHA)



