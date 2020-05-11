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Türkiye Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Türkiye

Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Corona virüs tedbirleri kapsamında Aydın'da dışarı çıkanlar için maske takma zorunluluğu getirildi.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 13:33 Son Güncelleme:
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Aydın'da, maskesiz dışarı çıkılması yasaklandı. Aydın Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, normalleşme süreci boyunca ilimiz kent meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Maskesiz sokağa çıkmama kararını yerinde bulan vatandaşlardan Halil Üsküp, "Son derece mantıklı bir karar. Herkesin maske takması daha iyi oldu. Hepimizin sağlığı açısından daha iyi. Ben maskemi takıyorum" dedi.

Ramazan Aslan da "Çok yerinde bir uygulama. Herkes maske takmalı, tehlike henüz geçmiş değil" diye konuştu.

DHA


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