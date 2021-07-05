Türkiye Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Türkiye

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 02:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgiye göre, Konuklu Mahallesi civarında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere karadan müdahaleye başlayan ekiplere, havadan üç helikopterle destek verildi. Ekiplere, mahalle sakinleri de yardımcı oldu.

Yangın yürütülen çalışmalar sonucu kontrol altına alınırken, yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Zeytin ağaçları yanan Vedat Çakır, "Bütün emeklerim gitti. Kahroldum. Çok şeyler yandı. Mahvoldum." diyerek gözyaşı döktü.

Öte yandan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Orman İşletme Müdürlüğünden iki, itfaiyeden bir personele olay yerinde müdahale etti.

AA

İlgili Haberler
Kastamonu'da otomobil devrildi: Çok sayıda yaralı varGölde facia! Serinlemek isterken boğuldu


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Çocuk savaşçı
Rauf Tamer
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Hakan Çelik
Türkiye denizlerde küresel güç olmalı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Üçüncü doz meselesi
Murat Çelik
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kastamonu'da otomobil devrildi: Çok sayıda yaralı var