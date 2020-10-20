Aydın'da sahte içkiden bir kişi daha hayatını kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahte içki zehirlenmesinden tedavi altında bulunan kişi hayatını kaybetti.
20 Ekim 2020, Salı 19:46 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Karova Mahallesi'nde Hasan Topal (56), rahatsızlanınca Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topal, buradaki tedavisinin ardından sevk edildiği Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Topal'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı 7'ye çıktı.
AA