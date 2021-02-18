Türkiye Aydın’da şap hastalığı tespit edildi, giriş çıkışlar durduruldu

Aydın’da şap hastalığı tespit edildi, giriş çıkışlar durduruldu

Türkiye

Aydın’da şap hastalığı tespit edildi, giriş çıkışlar durduruldu

Aydın’ın Germencik ilçesinde hayvanlarda görülen şap hastalığının tespit edilmesi nedeniyle 22 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışına izin verilmiyor.

18 Şubat 2021, Perşembe 18:39 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Aydın'ın Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Balatçık Mahallesi’nde şap hastalığına yakalandığından şüphelendikleri bir hayvandan aldıkları numuneyi, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi. Enstitüde yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine 3 kilometre alan koruma altına, 10 kilometre alan da gözetim altına alındı.

Aşılama çalışmaları başladı

Balatçık ve 10 kilometrelik yarı çapında bulunan Dereköy, Ortaklar, Neşetiye, Naipli, Hıdırbeyli, Abdurrahmanlar, Kızılcapınar, Gümüşköy, Gümüşyeniköy, Tekin, Mursallı, Reisköy, Üzümlü, Dağkaraağaç, Çamköy, Selatin, Dağyeniköy, Uzunkum, Alangüllü ve Moralı mahalleleri ile Söke’nin Argavlı Mahallesi karantinaya alınarak geçici olarak hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekiplerinin aşılama çalışmalarına başladıkları öğrenildi.

AA

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