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Aydın’da sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde komşularının bahçesindeki sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

04 Mart 2019, Pazartesi 22:24
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Aydın’da sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Akçay Mahallesi’nde anne ve babası bahçede ağaç budaması yapan Vahit Efe Çine, sokakta oynadığı sırada kayboldu. Baba Mehmet Çine, tüm aramalara rağmen oğlunu bulamayınca komşularının bahçesindeki yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama havuzuna baktı.

SU TAHLİYE EDİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

Bulanık olması nedeniyle suyu tahliye ettiren baba, oğlunun cesedini havuzda buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından çocuğun cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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