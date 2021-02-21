Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Aydın'da Vakıflar'a ait 20 taşınmaz kiraya verilecek. Mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan ve bina, dükkan, arsa, orman, TOKİ konutu, zeytinlik vb. niteliğinde olan toplam 20 adet taşınmazın 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen sürelerle kiralanması işi yapılacak.

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