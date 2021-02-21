Türkiye Aydın'da Vakıflar'a ait 20 taşınmaz kiraya verilecek

Aydın'da Vakıflar'a ait 20 taşınmaz kiraya verilecek

Türkiye

Aydın'da Vakıflar'a ait 20 taşınmaz kiraya verilecek

Aydın'da Vakıflar'a ait 20 taşınmazın kiraya verileceği açıkladı.

21 Şubat 2021, Pazar 17:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Aydın'da Vakıflar'a ait 20 taşınmaz kiraya verilecek. Mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan ve bina, dükkan, arsa, orman, TOKİ konutu, zeytinlik vb. niteliğinde olan toplam 20 adet taşınmazın 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen sürelerle kiralanması işi yapılacak.

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