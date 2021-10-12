Türkiye Aydın'da yağmur ve fırtına nedeniyle caminin minaresi koptu!

Aydın'da yağmur ve fırtına nedeniyle caminin minaresi koptu!

Türkiye

Aydın'da yağmur ve fırtına nedeniyle caminin minaresi koptu!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Otogar Camisi'nin iki minaresinin üst bölümleri koptu. Minibüsün sahibi Mehmet Diksez Mehmet Diksez, minareden kopan parçaların aracın üstüne düştüğünü ve son anda kurtulduğunu söyledi.

12 Ekim 2021, Salı 17:05 Son Güncelleme:
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Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak ve Fırtına nedeniyle Otogar Camisi'nin iki minaresinin üst bölümleri devrildi. Minareden kopan parçalar park halindeki bir minibüsün üzerine düştü.


Minibüsün sahibi Mehmet Diksez, gazetecilere, hırdavatçılık yaptığını, bir anda minareden kopan parçaların aracın üstüne düştüğünü ve son anda kurtulduğunu söyledi.

Bazı mahallelerde fırtınanın etkisiyle elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Binaların çatısından düşen taş ve kiremitler park halindeki araçlara zarar verdi.

İlçedeki bir alışveriş merkezinin reklam tabelası ve bir işletmenin çatısının düşmesi sonucu hafif şekilde yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan Çine ilçesinde de bazı evlerin çatıları uçtu, yollara devrilen ağaçlar trafiğin aksamasına neden oldu.


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