Aydınlık ve pürüzsüz bir cilt için yapmanız gerekenler

Alight Arındırıcı Toz Temizleyici 75 g: 89.90 TL

-Öncelikle sabah ve akşam olmak üzere yüzünüzü yıkayın. Gün içerisinde cildinize yapışan kir, bakteri, yağ cildinizi tıkayacak ve yüzünüzü yıkamanız gözeneklerin açılmasını sağlayacak. Bu yüzden cilt temizliğini sabah ve akşam olmak üzere asla ihmal etmeyin.-Yüzünüzü yıkarken önce ılık sonra soğuk su ile yıkayın. Böylece cildinizin kan akışı hızlanacaktır.-Cildin en ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de nemdir. Bu yüzden her akşam mutlaka cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanın.-Bol su tüketin.Tüm bunları yaptıktan sonra destek alabileceğiniz bir ürün olarak da size Cosmed Alright arındırıcı ve toz temizleyiciyi önerebiliriz. Ürün hakkında bilmeniz gerekenler ise şöyle: Hassas ciltler dışında tüm cilt tiplerinde kullanılabiliyor. Her yaştan ve cinsiyetten kullanıma uygun olan ürün, paraben ile phenoxyethanol içermiyor.