Pendik Aydos Ormanı'nda geçtiğimiz hafta yangın çıkmış, yangının çıkış anında bir vatandaşın çektiği görüntülerde bir şahsın alevlerin yükseldiği yerde olduğu görülmüştü.

Polis yaptığı çalışma sonrası Y.A isimli şahsı gözaltına almış, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yangının ormanda oluşturduğu tahribat ise havadan görüntülendi. Görüntülerde bodur ağaçların olduğu bölümde yangının çıktığı görülüyor.

Bodur ağaçların olduğu bölümün tamamen yandığı görülürken, daha büyük bir tahribatı itfaiyenin önlediği görülüyor. Daha büyük ağaçların olduğu bölüme ulaşmadan yangının söndürüldüğü alan İHA tarafından havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

İHA