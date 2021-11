Bakara Suresi’nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, Kuran-ı Kerim’de 3. cüz ve 41. sayfada yer almaktadır. Fazileti ve sevabı yönünden oldukça zengin olan Ayetel Kürsi, bollukta, darlıkta sıkıntıda ve namazlardan sonra mutlaka okunmalıdır. Zira Peygamber Efendimiz (SAV) hadisi şerifinde “Kim farz olan her namazın ardından Ayetel Kürsi okursa ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır” buyurmuştur. İşte, Ayetel Kürsi’nin Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı ve faziletleri….

AYETEL KÜRSİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm, lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

AYETEL KÜRSİ’NİN ARAPÇA OKUNUŞU

AYETEL KÜRSİ DİYANET ANLAMI

Allah, O Allah’tır. O, yegâne hak mâbuddur ki O’ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O’dur. Ne gaflet basar O’nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O’nundur. Kimin haddine ki izni olmaksızın O’nun yanında şefaat edebilsin? Allah, yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O’nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler. O’nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez. O, öyle ulu, öyle büyük ve yücedir.

AYETEL KÜRSİ OKUMANIN FAZİLETİ VE SEVABI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) hadis-i şeriflerinde “Kur’an’da en büyük âyet, Âyetü’l-Kürsî’dir. Bu âyet bir evde okunursa, oraya otuz gün şeytan yaklaşamaz. Her kim her namazın arkasında bunu okursa, ölünce doğru Cennet’e gider. Çocuklarınıza, âilenize ve komşularınıza bu âyeti öğretin.” buyurmuştur. (Peygamber Efendimiz yatağına yatınca, bu âyeti ve bununla birlikte İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okur, eline üfler ve vücudunun her tarafını sıvazlardı.)