Aygün Aydın yeniden hapse giriyor

Hakan Sabancı'nın avukatları, Aygün Aydın'ın sosyal medyada müvekkillerine tehdit ve tacize devam ettiğini öne sürdü. Mahkeme, 2. kez tedbir kararını ihlal eden Aydın'ı bu kez 15 gün hapse çarptırdı.

Aygün Aydın, sosyal medyadan Hakan Sabancı aleyhine paylaşımlar yaptığı için üç gün hapis yatmıştı.

"HAKOŞ" VE "ŞAPŞAL" SÖZLERİ SUÇ SAYILDI

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; İşadamı Hakan Sabancı'nın avukatları, Aygün Aydın'ın sosyal medyada müvekkilleri için 'Hakoş' ile 'şapşal' gibi sözler sarf ettiği, tehdit ve tacize devam ettiğini öne sürdü. Mahkeme, 2. kez tedbir kararını ihlal eden Aydın'ı bu kez 15 gün hapse çarptırdı.