Ayhan Aybedis: Kazandığım para ile eşime bir iş kurdum

Aslen Siirt’liyim ama 30-35 yıldır Ortaklar’da yaşıyorum. Beton direk ve çit işi ile uğraşıyorum. Evliyim iki çocuğum var. Geçtiğimiz Mart ayında 12 Ay Şans adlı Kazı Kazan oyunundan 1 milyon 200 bin lira büyük ikramiye kazandım. Para çıktıktan sonra her zaman alışveriş yaptığım mahallemizdeki bir marketin devredildiğini öğrendim. Eşimi de dahil ederek onu da çalışma hayatına alarak, gelirimizi artırma yoluna gitmek için söz konusu marketi devraldık. Şimdilik işerimiz de gayet iyi başladı. Ben kendi işlerime de devam ediyorum. Bu sayede ailece iki ayrı gelir kapımız olmuş oldu. İnşallah uygun bir ev alarak ikramiyeyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum.

ÇOCUKLARIMI OKUTACAĞIM

Bir şans oyunundan para kazanma hayalim hiç yoktu. Eşim ise benim şansımın iyi olduğuna hep inanıyordu. O nedenle de kazandığım gün ilk onu aramıştım. İki çocuğumuz var onların eğitimi de önemli bizim için. İyi bir üniversite eğitimi almalarını isterim.

BEN BEREKETİNİ GÖRDÜM BAŞKALARI DA KAZANSIN

Benim bir şans oyunu ile hayatım değişti ama şimdi artık işime daha çok odaklanıyorum. Bütün gün işlerle meşgulüm şu an inanın talih oyunu oynamak aklıma bile gelmiyor. 15 günde bir filan aklıma gelirse Kazı Kazan alıp gene kazıyorum. Bana çıktı ve artık ben bereketini de gördüm. Dilerim başkalarına da çıkar, başkaları da kazanırsa kendim kazanmış kadar sevinirim.