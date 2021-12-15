Ay’ı fotoğrafladılar, teleskop kazandılar

Dünya genelinde gerçekleştirilen “Uluslararası Ay Gözlem Gecesi” kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasındaki Ay fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Astrofotoğrafçı Mustafa Aydın, Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Evren, İSTEK Okulları Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan ve İSTEK Okulları Bilim Merkezi Yöneticisi Dr. Alper Ateş’ten oluşan jüri, öğrencilerin çektiği fotoğrafları görsel kompozisyon, renk, fotoğraf çekim tekniklerinin uygulanması ve özgünlük gibi detaylara göre değerlendirdi.

İSTEK Okullarının 23 kampüsünden 108 ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı yarışma aralık ayında sonuçlandı. Yarışmanın birincisi Emir Mert Özer, ikincisi Necla Burcu Bozkurt, üçüncüsü Melis Kanar oldu. Yarışmanın sonunda birinci ve ikinci olan öğrenciler teleskop, üçüncü öğrenci ise dürbün kazandı.