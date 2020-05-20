Doğa Ayı gülünü koparan yandı

Ayı gülünü koparan yandı

Doğa

Ayı gülünü koparan yandı

Bursa’da koruma altındaki ayı gülü çiçekleri açtı. Gerçek adı "Paeonia Officinalis" olan, halk arasında kızıl gül, kızıl lale, ayı gülü ve şakayık çiçeği olarak da bilinen çiçekleri koparmanın bedeli neredeyse servet değerinde.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 14:28 Son Güncelleme:
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Bursa’da çok nadir açan Paeonia Officinalis, Güvem Köyü kırsalında görüntülendi. Mayıs ayının başında açan ve yaklaşık iki haftalık ömrü olan çiçekler, Türkiye’de bulundukları yerlerde koruma altında alınıyor.

73 bin TL cezası var

Çiçekleri koparmanın 73 bin 747 lira idari para cezası bulunuyor. Küme halinde açan adeta görsel bir şölen sunan çiçekler, doğa fotoğrafçılığı yapan Fatih Aman tarafından kayıt altına alındı.

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