Ayı gülünü koparan yandı

Bursa’da çok nadir açan Paeonia Officinalis, Güvem Köyü kırsalında görüntülendi. Mayıs ayının başında açan ve yaklaşık iki haftalık ömrü olan çiçekler, Türkiye’de bulundukları yerlerde koruma altında alınıyor.

73 bin TL cezası var

Çiçekleri koparmanın 73 bin 747 lira idari para cezası bulunuyor. Küme halinde açan adeta görsel bir şölen sunan çiçekler, doğa fotoğrafçılığı yapan Fatih Aman tarafından kayıt altına alındı.