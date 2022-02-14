Türkiye Ayı saldırısına uğradı! Arkadaşını görüntülü arayarak yardım istedi...

Ayı saldırısına uğradı! Arkadaşını görüntülü arayarak yardım istedi...

Türkiye

Ayı saldırısına uğradı! Arkadaşını görüntülü arayarak yardım istedi...

Artvin'de işitme ve konuşma engelli Ersin Karadeniz ayı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan Karadeniz yaşadıklarını işaret dili anlatarak 'Ayı beni bırakıp, kaçtı. Ben de arkadaşımı görüntülü arayarak yaralarımı gösterdim' dedi.

14 Şubat 2022, Pazartesi 15:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, önceki gün Borçka ilçesine bağlı Efeler köyünde meydana geldi. İşitme ve konuşma engelli Ersin Karadeniz, hayvanları için ot taşırken ayı saldırısına uğradı. Tekme atıp ayıdan kurtulmaya çalışan Karadeniz, başta bacakları, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Karadeniz'i bırakan ayı kaçtı. Kanlar içinde kalan Karadeniz, arkadaşı Davut Avcı’yı cep telefonuyla görüntülü arayıp, yaralarını ve bulunduğu yeri göstererek yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karadeniz'i ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karadeniz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

'BANA YARALARINI GÖSTERDİ'

Arkadaşının kendisini görüntülü aradığını belirten Davut Avcı "Bana yaralarını ve bulunduğu yeri gösterdi. Bir yaban hayvanının saldırdığını anladım. Durumu, hemen sağlık ekiplerine haber verdim. Jandarma ve komşularımız yine sık sık görüntülü arayarak yeri tespit ederek, arkadaşıma ulaştılar. Allah korusun. Telefon ile irtibat kurmasaydık arkadaşım hayatını kaydedebilirdi" dedi.


'AYI ANİDEN SALDIRDI'

Ersin Karadeniz de işaret dili ile yaşadıkları anlatarak, "Topladığım otları kızağa yükledim. Geriye dönerken yol ormanlık alanın kenarından geçiyordu. Arkadan gelen ayı aniden saldırdı. Ayıyı ellerimle ve tekmelerimle uzaklaştırmaya çalıştım. Ayı beni bırakıp, kaçtı. Ben de arkadaşımı görüntülü arayarak yaralarımı gösterdim" diye konuştu.

Karadeniz'in ailesi de sağlık ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek, bölgede tedbir alınmasını istedi.

DHA


İlgili Haberler
Kafasına kaskla vurdular, bıçak çektiler, tekme tokatla saldırdılar


Yazarlarımızdan
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Hakan Çelik
Beşi bir yerde
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Güzel ama sonrası?
Rauf Tamer
Şirin Sever
Türkiye'nin en büyük buz pateni pisti açıldı
Şirin Sever
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Büyükçekmece'de korkutan görüntü! 'Her gün 10 santim kayıyor'