Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Olay, Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28), su içtiği sırada bir ayının saldırısına uğradı. Kısa bİr süre ayı ile boğuşan çoban, yaralı halde bölgeden uzaklaşmayı başardı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bacağından yaralanan çoban, bir vatandaş tarafından otomobile Karlıova Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çoban, tedavi altına alındı.

BİNGÖL (İHA)



