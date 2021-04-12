Etkinlik Rehberi Ayıcığı tedavi et (Oyun)

Ayıcığı tedavi et (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Ayıcığı tedavi et (Oyun)

Bu oyun aracılığıyla çocuğunuz minik ayıcığı iyileştirirken hem eğlenecek hem de matematiksel işlemler yapmayı pekiştirecektir.

12 Nisan 2021, Pazartesi 14:28 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Kâğıt, yara bandı, kırmızı ve siyah keçeli kalem

NASIL OYNANIR?

Yara bantlarına bazı dört işlemler yazın. Kâğıda bir ayıcık resmi çizin ve kırmızı kalem ile ayıcık üzerine yara bantlarındaki işlemlerin cevaplarını yazın. Bunlar ayıcığın minik yaraları olacak. Çocuğunuzdan yara bantlarını doğru işlemlere bantlayarak ayıcığı tedavi etmesini isteyin.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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