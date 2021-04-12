Ayıcığı tedavi et (Oyun)

MALZEMELER

Kâğıt, yara bandı, kırmızı ve siyah keçeli kalem

NASIL OYNANIR?

Yara bantlarına bazı dört işlemler yazın. Kâğıda bir ayıcık resmi çizin ve kırmızı kalem ile ayıcık üzerine yara bantlarındaki işlemlerin cevaplarını yazın. Bunlar ayıcığın minik yaraları olacak. Çocuğunuzdan yara bantlarını doğru işlemlere bantlayarak ayıcığı tedavi etmesini isteyin.