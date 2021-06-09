Etkinlik Rehberi Ayıklama oyunu

Ayıklama oyunu

Etkinlik Rehberi

Ayıklama oyunu

Nesneleri benzerlerine göre gruplama çalışmaları akıl yürütme becerisine katkı sağlar.

09 Haziran 2021, Çarşamba 10:29 Son Güncelleme:
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Malzemeler: 2 veya 3 farklı türde bir miktar kuru bakliyat ve birkaç kâse.

Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla beraber evdeki bakliyatlardan hangilerini oyun için kullanacağınızı seçiniz. Seçtiğiniz bakliyatlardan azar azar bir kâse içerisine koyup karıştırınız. Kaç tür bakliyat seçtiyseniz o kadar sayıda küçük boş kâseyi de dolu olan kâsenin yanına koyunuz. Çocuğunuzdan bakliyatları ayıklayıp her birini ayrı kaplara koymasını isteyiniz.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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