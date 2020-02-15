'Ayın elemanı' cinayeti

İstanbul Maltepe’deki bir otelde çalışan İbrahim Halil Kiraz (21), 15 Temmuz 2019’da işyerindeki merdiven boşluğunda baygın halde bulunmuştu. Düşerek yaralandığı sanılan İbrahim hastaneye kaldırıldı. O günden beri komada olan genç, 10 Aralık’ta öldü. Polis, şüphelenip başlattığı incelemede korkunç gerçeğe ulaştı. İbrahim cinayete kurban gitmişti.

Merdiven boşluğuna attılar

İş arkadaşları Batuhan A., İslam K., Kerem N., Erkal Ç., Ufuk K. Ve Demir Ç. tarafından dövülerek öldürülmüştü. Gözaltına alınan zanlıların ifadeleri kan dondurdu. “Sen çok çalışarak kötü örnek oluyorsun. Patron bizimde senin kadar çalışmamızı istiyor .Biraz az çalış” diye kızıp İbrahim’i dövmüşlerdi. Yaralı İbrahim’i de merdiven boşluğuna atıp, hiçbir şey olmamış gibi işe devam etmişlerdi.