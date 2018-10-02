Ay’a 1969’da düzenlenen ‘Apollo 11’ uçuşu tarihin akışını değiştirmişti. İnsanlık, ilk kez Ay’a inmişti. ABD’nin Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Buzz Aldrin (88), Michael Collins (87) ve Neil Armstrong Ay’a giden ilk insanlar oldu. Ay’a ilk adımı atma görevi uzay aracının komutanı Neil Armstrong’a verilmişti. 6 yıl önce 82 yaşında ölen Armstrong’un bu yolculuğu, Hollywood’un en iddialı yapımlarından birine konu oldu.

Şöhret merakı

Oscarlı oyuncu Ryan Gosling’in (37) başrolünde olduğu ‘First Man’ filmi, yolculuğun tüm aşamalarını mercek altına alıyor. Film ile NASA’da yaşanan büyük rekabet de gün yüzüne çıkıyor. Buna göre; hırslı karakteri ile bilinen Buzz Aldrin, kendisini ‘Ay’daki ilk insan’ olmaya hazırlıyordu. Çünkü plana göre mekik komutanının ikinci isim olması gerekiyordu. Ancak Aldrin’in öfke kontrolünde zorlanması ve şöhrete olan düşkünlüğü NASA’yı tedirgin etti. 1967’de Ay’a ilk yolculuk denemesinde uzay aracının test edilirken infilak etmesi de NASA’nın seçiminde etkili oldu. Çünkü, Aldrin, o ekipte kendisine en yakın rakip gördüğü komutanın ölümünü fırsata çevirmeye çalıştı. Armstrong ise arkadaşlarının ölümüyle sarsıldı. Aldrin, bu trajediden kendisine hayal ettiği payı alamadı. NASA, yürüme ayrıcalığını mütevazı ve çalışkan olan Armstrong’a tanıdı. Armstrong, ilk inişi yaptıktan sonra 3 saat Aldrin ile yüzeyde gezdi. Aldrin tarihe, ‘Ay’a ayak basan ikinci kişi’ olarak geçti.

Rövanş

Ancak Aldrin hazmedemediği ikinciliğin rövanşını dünyaya dönüşe sakladı. Döndüğünde şöhretle başa çıkmakta zorlanan Armstrong, uzun süre California tepelerine sığındı. Armstrong’un çekingen ve içe kapanık karakteri sayesinde öne çıkan Aldrin, istediği ilgiyi yakalamanın tadını çıkardı. Bir dönem ‘NASA’nın poster çocuğu’ olarak anıldı. 2008’de NASA’nın 50. yaş gününde bir arada görüntülenen iki astronotun uzaklığı yıllarca sakladıkları gerginliğin boyutunu ortaya çıkarmıştı.

'Kuru kafa' geliyor

Kuru kafaya benzetilen TB145 isimli göktaşı, 3 yıl önce Dünya’ya 482 bin kilometre yaklaşarak korkutmuştu. NASA, asteroidin bu yıl 11 Kasım’da Dünya’nın 38 milyon kilometre yakınından geçeceğini açıkladı. 500 metre çapındaki gök cismi, ‘ölüm yıldızı’ olarak biliniyor.