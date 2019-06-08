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Aykut Cömert son yolculuğuna uğurlandı... Beren ile Belçim gözyaşlarını tutamadılar

Bir süredir mücadele ettiği kansere yenilerek hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, bugün son yolculuğuna uğurlandı

08 Haziran 2019, Cumartesi 16:22 Son Güncelleme:
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Aykut Cömert son yolculuğuna uğurlandı... Beren ile Belçim gözyaşlarını tutamadılar

Aykut Cömert'in naaşı Zincirlikuyu Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine katılanlar arasında Belçim Bilgin, Berfin Erdoğan, Beren Saat, Kenan Doğulu, Didem Soydan, İlker Kaleli, Metin Hara, Mert Fırat ve eşi İdil Fırat da vardı.

Beren Saat ile Belçim Bilgin cenaze töreni boyunca gözyaşlarını tutamadılar.

(Hürriyet)

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