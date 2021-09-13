Aykut Enişte filmi, küçük bir yalan ile başlayan maceranın gitgide büyümesiyle işlerin kontrolden çıkışını anlatıyor. Tüm bunlar olurken de ortaya çıkan komik durumlar, izleyicileri kahkahaya boğuyor. Peki, Aykut Enişte filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aykut Enişte nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilen detaylar…

AYKUT ENİŞTE NEREDE ÇEKİLDİ?

Aykut Enişte filmi, Selimiye ve Yeşilköy Havalimanı gibi İstanbul'un farklı semtlerinde çekildi.

AYKUT ENİŞTE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sıcak kanlı ve yumuşak kalpli Aykut, küçük bir cep telefonu dükkanı işletmektedir. Düğününe ise kısa bir süre vardır. Evlenip bir aile kurmanın hayalini kuran genç adamın dükkanı bir gün soyulur ve elindeki tüm sermayesi ellerinin arasından kayıp gider.

Sigorta şirketini arayan Aykut, dükkanın soyulmasında kendi hatasının olduğunu öğrenir. Sigorta şirketinden gelen Gülşah ise onu bu durumdan kurtarabileceğini söyler ama küçük bir şartı vardır.

Gülşah zengin bir ailenin kızıdır ve ailesi devamlı onu evlendirmek ister. Gülşah Aykut’a sadece bir seferliğine sevgilisi rolünü oynamasını bunun karşılığında ise sigorta işini halledebileceğini söyler. Aykut, teklifi kabul etmeye mecbur kalır ancak işler hiç de ikisinin beklediği gitmez ve genç adam bir anda ailenin sevdiği Aykut enişte oluverir.

AYKUT ENİŞTE OYUNCULARI VE KARATERLERİ