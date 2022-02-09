Aykut Enişte bir kez daha televizyon ekranlarında izleyicinin karşısına çıkarken her seferinde izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği Aykut Enişte filminin senaristi ve başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu. Peki, Aykut Enişte nerede çekildi? Aykut Enişte filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

AYKUT ENİŞTE NEREDE ÇEKİLDİ?

2019 yılında vizyona giren Aykut Enişte filminin çekimleri, Selimiye ve Yeşilköy Havalimanı gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

AYKUT ENİŞTE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yumuşak başlı ve sıcak kanlı ve Aykut, küçük bir cep telefonu dükkanı işletmektedir. Evlenip bir aile kurmanın hayalini kuran genç adamın iş yeri düğününe kısa bir süre kala soyulur ve elindeki tüm sermayesi ellerinin arasından kayıp gider.

Sigorta şirketi, dükkânın soyulmasında Aykut’un hatasının olduğunu söyler. Sigorta şirketinden gelen Gülşah ise onu bu durumdan kurtarabileceğini söyler ve bunun karşılığında da küçük bir iyilik ister.

Gülşah zengin bir ailenin kızıdır ve ailesi evlenmesi için baskı yapmaktadır. Gülşah Aykut’a sadece bir seferliğine sevgilisi rolünü oynamasını bunun karşılığında ise sigorta işini halledebileceğini söyler. Aykut, teklifi kabul etmeye mecbur kalır ancak işler hiç de ikisinin beklediği gitmez ve genç adam bir anda ailenin sevdiği Aykut enişte oluverir.

AYKUT ENİŞTE FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARATERLERİ

• Aykut: Cem Gelinoğlu

• Gülşah: Melis Babadağ Özer

• Nurhan: Ege Kökenli

• Nurhan’ın ağabeyi: Ferdi Sancar

• Sadi Bey: Müfit Kayacan

• Gülşah’ın annesi: Lale Başar

• Gülşah’ın ablası: Selen Domaç

• Gülşah’ın kardeşi: Mekin Sezer

• Sude: Ecrin Moğultay