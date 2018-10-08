Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

İran temsilcisi Traktörsazi, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'a teklif yaptı. Kocaman'ın şu anda İran'da olduğu, Traktörsazi ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi

08 Ekim 2018, Pazartesi 20:53
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a sürpriz bir transfer teklifi geldiği iddia edildi. Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a İran'dan sürpriz bir teklif geldi.

KARARINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE VERECEK

İran temsilcisi BF Traktörsazi, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'a teklif yaptı. Kocaman'ın şu anda İran'da olduğu ve Traktörsazi ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. 53 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile beraber görev yapan ve Kocaman'ın ayrılığının ardından Phillip Cocu ile devam eden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın görevine geçtiğimiz günlerde son verilmişti.

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