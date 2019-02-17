Maçta zaman zaman yaşanan protestoların tekrar sorulması üzerine konuşan Kocaman, “İnsan şöyle bir hayatına baktığı zaman, bu kadar saçma sapan bir şeyi nasıl düşünür diye bakmak gerekiyor. Aykut Kocaman olarak protesto edilecek ne yapmış olabilirim? Tarihin en sıkıntılı döneminde bayrağı bir şekilde taşımaya çalıştık. Bu mu protesto sebebi. Bunu Fenerbahçelilerle özdeşleştirmek kadar aptalca bir konu olamaz. Bir düşman ortaya çıkarma gibi bir durum söz konusu. Bu durumun faydadan çok zararı var” dedi.

"KARŞILAŞSAYDIK SARILIRDIM"

Alex’in maça gelip çok şahane bir karşılaşma seyrettiğini sözlerine ekleyen Kocaman, “Ben Alex’le düşman da değilim rakip de değilim. Biz çok sıkıntılı dönemde Alex’le kader birliği yaptık. Bizi karşı karşıya getirmekle insanların ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Fenerbahçeliler de bu tuzağa ısrarla düşüyor. Ben dağıtımcı değil bütünleştirici bir insanımdır. Alex’le birlikte bu bayrağı uzun süre taşımaya çalıştık. Zaman zaman istenmeyen şeyler oldu. Ama şu anda o bambaşka bir hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum. Ama şu karşılaştırma durumunu anlamış değilim. Keşke karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona” dedi.

Son olarak maçın ikinci yarısında şartlar nedeniyle kulübeden çıkmadığını ifade eden Kocaman, “10 kişi kalmasaydık değişiklikler daha farklı olabilirdi. Daha çok yıpranan oyuncuları çıkardım. Fofana ve Traore tükenmek üzereydi. Zorunlu değişiklikler oldu. Duruma göre pozisyon almasını bildiler” diyerek sözlerini tamamladı.