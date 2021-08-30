Futbol Aykut Kocaman'ı eleştiren Caiçara kadro dışı kaldı

Aykut Kocaman'ı eleştiren Caiçara kadro dışı kaldı

Futbol

Aykut Kocaman'ı eleştiren Caiçara kadro dışı kaldı

Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın futbol tarzını eleştiren Junior Caiçara para cezası aldı ve kadro dışı bırakıldı. Caiçara, defansif değil ofansif oynayarak şampiyon olduklarını söylemişti.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 16:49 Son Güncelleme:
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Başakşehir, "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır" açıklamasını yaptı.

Kadro dışı kalan Caiçara, şu sözleri tweet'lemişti:

Sadece savunmayı düşünerek oynamamalıyız, geçmişte böyle oynamıyorduk ve bu şekilde şampiyon olmuştuk. Şu anda tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok. Bu benim fikrim. Mesajımdan rahatsız olanlardan özür dilerim ama hislerim böyle.



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