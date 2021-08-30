Başakşehir, "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır" açıklamasını yaptı.

Kadro dışı kalan Caiçara, şu sözleri tweet'lemişti:

Sadece savunmayı düşünerek oynamamalıyız, geçmişte böyle oynamıyorduk ve bu şekilde şampiyon olmuştuk. Şu anda tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok. Bu benim fikrim. Mesajımdan rahatsız olanlardan özür dilerim ama hislerim böyle.







