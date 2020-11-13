Ayla Birdal hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı

Ayla Birdal, kadın giyimi üzerine açacağı butiğinin hazırlıklarını tamamladı. Yeni projesi hakkında açıklamalarda bulunan Birdal, “O kadar güzel parçalar seçtik ki görenler hayran kalacak. Birbirinden havalı kot pantolonlar, şık ve spor kombinler yapabileceğiniz gömlekler, sezonun en trend elbiseleri, şallar, atkılar ve daha fazlası butiğimizde kadınların beğenisine sunulacak” ifadelerini kullandı.

Satışa sunulacak tüm parçaları özenle seçtiğinin altını çizen Birdal, “Bu butiği açmak için uzun süredir hazırlık yapıyorum. Tüm ürünleri tek tek seçtim. Kendi tarzımı butiğime de yansıtacağım. Kısa bir zamanda kadınların arayacağı markalardan biri haline geleceğimize inanıyorum. Çünkü kendim beğenmediğim hiçbir şeyi satışa sunmayacağım” şeklinde konuştu.

“Her kesimden kadına hitap edeceğiz”

Tüm parçaları internet üzerinden de satışa sunacağını aktaran Birdal, “Bu sayede kadınlar Türkiye’nin neresinde olursa olsun butiğimize kolayca erişim sağlayabilecek. Tüm kargo anlaşmalarımızı hazırladık. Bu sayede ülkemizin her yerinde kadınlarımızın kaliteli ve şık ürünleri, uygun fiyatlara bulabileceği bir butik olacağız” dedi.

Her kesimden kadına hitap etmek istediklerini söyleyen Birdal, “İyi giyinmek herkesin hakkı. Bu bizim en önemli prensibimiz. En kaliteli, en son moda ürünleri her kesimden kadının ulaşabileceği, uygun fiyatlara sunmak için çok çalıştık. Çok az kaldı, yakında kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alan bir marka olacağız” ifadelerini kullandı.



