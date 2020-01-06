Ayla Çelik: Beyaz benden habersiz hiçbir şey yapamaz!

Ayla Çelik, Beyazıt Öztürk ile beraber hazırladıkları yeni projesi "Şiki Şiki Baba/Parti" hakkında konuştu.

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Ayla Çelik: Beyaz benden habersiz hiçbir şey yapamaz!

Yakın arkadaşlarından oluşan bir kalabalık ile dev bir parti vererek klip çeken Ayla Çelik ve Beyazıt Öztürk; "Biz parti yaptık oradan klip çıktı. İki saat çekim oldu. Kalan zaman ise gerçekten biz parti yaptık. Beyazıt'ın fikriydi. Klibe beni, karıştırmadı. Her şeyi konusuna kadar o ayarladı. Parti fikri de müthiş oldu" dedi.

"Bu şarkımızı en çok Beyaz çıksın istedi"

Yasemin Şefik'in "Beyazıt Öztürk kendisi için albüm yapmayacak mı?" sorusu üzerine Ayla Çelik; "Bu şarkımızı en çok Beyaz çıksın istedi. Vallahi benden habersiz Beyaz hiçbir şey yapamaz. Albüm olacaksa beraber hazırlarız. Ama vakti yok ki..." cevabını verdi. 

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