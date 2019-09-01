Ayla Çelik: Kadın dediğin rahatına düşkün olmaz

Bir insan ‘Daha Bi’ Aşık’ diye şarkı yazıyorsa ona “Çok mu aşıksınız?” diye sorulur.

Evet, öyleyim. Hep denir ya, “Ben bunu aşk sanmıştım ama değilmiş.” Sonra bir başkası gelir ve daha çok aşık hissedersin. Aşkın enerjisi bittiğinde içimizdeki o yaratık da bizi terk ediyor. Sonra geri geldiğinde aşkı yeni bir şey sanıyoruz. Öyle bir yenilenme getiriyor ki hayatına hep ‘daha’ gibi geliyor.

Artık sanatçılar single çıkarıyor. Albüm çıkarmaya nasıl cesaret ettiniz?

Herkes bana bunu söylüyor. Albüm yapana kadar bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu unutmuşum. Tüm radyocu arkadaşlarım albüm yaptığım için bana teşekkür etti. İşin mutfağındayız, çok hızlı üretiyoruz. Ve bu mutfakta yalnız değilim. Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Hakkı Yalçın var. Büyük bir ekibiz.

Geri dönüşlerden memnun musunuz?

Çok iyi. Beş kişilik ekiple dört duvar arasında yaptığınız şey için İran’dan, Tahran’dan güzel mesajlar alıyorum. Bu şahane bir his. “CD devri bitti” diyorlar; valla biz ikinci baskıya girdik. Kaliteli iş alıcısını bulur.

Bu güzel şarkıları hangi kafayla yazıyorsunuz?

Tüm şarkılarımı çay kafasıyla yazıyorum. (Gülüyor) Bildiğin çay yani. Ben kahveci değilim çaycıyım.

BEN GELECEĞİN SEZEN AKSU’SU DEĞİL AYLA ÇELİK’İYİM

Size “Geleceğin Sezen Aksu’su” diyen çok var.

Ben geleceğin Ayla Çelik’iyim. Kendimi sadece Ayla Çelik olarak görüyorum. Yazdığım her şarkı topraklarımı daha da büyütüyor. Sezen Aksu’yla mukayese edilmekten rahatsız olmuyorum elbette. Değerini biliyorum ama kimseyle mukayese edilmek istemiyorum.

Başka bir sanatçıya verdiğiniz şarkı patlayınca hiç pişmanlık yaşadınız mı?

Neredeyse kahrımdan ölüyordum ama bile bile verdim. Ben inançlı biriyimdir. Sana niyet ettiysem o şarkımı, mutlaka dinletirim. Niyetimden şaşmam. Onu yapmazsam işlerimin ters gideceğine inanırım. Yazdığım her şey bir lütuf. Allah’ın bir nimeti. Kendimi sürekli geliştiriyorum. “Ben oldum” dediğim gün öldüğüm gündür.

ERKEK OLSAYDIM KENDİME AŞIK OLURDUM

Dışarıdan insanlar sizi soğuk ve kibirli buluyormuş.

İnsanların beni soğuk ve kibirli bulmasına çok üzülüyorum. Aslında aşırı tatlıyım biriyim. Duvarlarım hiç olmadı. Kalbim çok açıktır.

En büyük hayaliniz ne?

Dünya star’ı olmak istiyorum. Dünya star’ı olacağıma gerçekten inanıyorum.

Kendinizi güzel bulur musunuz?

Bulurum. Hem de çok! Harika bir kadınım ben. Bir kere Allah’ın yarattığı herkes güzel.

Erkek olsanız kendinize aşık olur muydunuz?

Hiç kaçırmazdım.

Sizce seksi bir kadın mısınız?

Bunu benim söylemem doğru olmaz. Başkası söylemeli. Ben bir kadınım. Hatta ben tam bir kadınım.

‘Tam kadın’ nasıl oluyor?

Benim gibi oluyor işte. Kadınlığımın farkındayım yani. Herkes unutmuş kadınlığını. Kadınlık sahip çıkılması ve gurur duyulması gereken bir şey. Gerçekten herkes unutmuş bunu latife olsun diye söylemiyorum.

Unutma meselesini biraz açar mısınız?

“Ay ben yemek yapmayı bilmem, ay ben iki yumurta kıramam” diyen kadınlar var. Bunu bir de kalkmış meziyet gibi anlatıyorlar. Nasıl bilmezsin ya? Bilirsin. “Ay onu giyemem, ay şunu pişiremem, ay rahatıma düşkünüm...” Yok ya! Kadınlık böyle bir şey değil. Rahatına çok da düşkün olmaz kadın dediğin. O korse hep içinde olacak. Onu taşıyacaksın hep. Yemek yapmayı bilmeyen, ev işinden kaçan kadın mı olur? Kadın gibi hissedeceksin. Ben bir kadını zaten gözünden anlarım. Gözünden anlaşılır. Ben aşık bir kadını anlarım mesela. Direkt anlarım. Aşık bakanı anlarım.

KADINA ŞİDDET BENİ ÇOK ÜZÜYOR

Sizi bu ülkede en çok ne üzüyor?

Kadına şiddet. Korkutuyor, ürkütüyor. Dehşete düşürüyor. Hâlâ bunları konuşuyor olmak üzüyor mesela. Kadına şiddetin, ezilmişliğin sohbetlerimizde bile olmaması lazım. Böyle bir sorun olmazsa zaten sohbetlerimizde de olmaz. Bir de orman yangınları. İnsan olarak içim parçalandı. O kadar hayvana, ağaca çok üzüldüm. Küfrettim içimden.

Ülkeye baktığınızda ne görüyorsunuz?

Biz çok güzeliz, şahaneyiz. Ülkemiz çok güzel, insanlarımız da. Yedi ayrı bölgeye git, yedi farklı insan tipi görüyorsun ve hepsi birbirinden şahane. Mesela Artvin Şavşat’a gittik; insanlar hep kırmızı yanaklı, güler yüzlü. Böyle güzel insanlarımız var. Kıymetini bilmeliyiz.

Dünyada en sevmediğiniz şey?

Siyaset mesela. Siyaset konuşmayı hiç sevmem. Elbette görüşüm var ama işim o değil. Siyasetçi değilim. Bunlar özel konular. Beni herkes dinliyor. Açık insan da başörtülü insan da dinliyor beni. İnsanları bir de bizim kutuplaştırmamıza gerek yok.

BENİ HER SEFERİNDE GURBETTEN DÖNMÜŞÇESİNE ÖPÜYOR

Bu kadar güzel aşk şarkıları yazan bir kadının aşk hayatı nasıl gidiyor?

Muhteşem. Barbo’ya (Barbaros Utku) her gün daha çok aşık oluyorum. O da bana. Sabahları “Günaydın sevgilim” diye uyandırıyor beni. Beni her seferinde gurbetten dönmüşçesine öpüyor.

Evlenmeyi düşünüyor musunuz?

Bu soruda çok panik oluyorum. Sanki adam teklif etmiş de ben kabul etmiyorum gibi. İlişkimizin ilk ayında evlenme teklif etti. Galiba düğün biraz ürkütüyor beni. Mütevazı bir düğün düşünüyorum. Göze sokmaya, nispete gerek yok. Ayıp yani! Altı üstü bir düğün bu. Masum beyaz bir gelinlik yeter bana.

Çocuk istiyor musunuz?

Yapmamam mucize. Sanırım biraz korkularım var. Kaybetme korkusu olabilir. Benim çocuklar ile bir aşkım var, görsen şoka girersin. Senin çocuğun da bana aşık olur yani. Bu ara çocuk mu yapsam diye kafayı bozdum. Barbo’nun iki oğlu var. Ömer’le beraber yatıyoruz biz. 12 yaşında. Sabahtan rezerve yapıyorum. Sabaha kadar yiyorum onu. Ablasıyım ben onun.

Çocukların annesiyle görüşüyor musunuz?

Selamlaşırız. Diyaloğumuz olmadı ama kalben birbirimize karşı sevgi besliyoruz. Bu da çocuklara yansıyor.

Bir ara Beyazıt Öztürk’le yakıştırıldınız ama aşkı Barbaros Bey’le buldunuz galiba.

Barbo çok tatlı, çok sevilesi bir adam. Beyaz’a gelecek olursak, insanlar bizi yakıştırdı ve yakışıyoruz da ama tanıştığımız günden beri abi kardeş gibiyiz. Kalbî bir şey bu. Ben zaten sevilesi biriyim. Biz Beyaz’la bir şarkı sayesinde buluştuk. O günden sonra hep hayatımda oldu. Ben boğan, sıkan biri olsaydım ilişkimiz samimi olmazdı. Dostluğumuz zamanla pekişti.

NAİF GÖRÜNTÜMÜN ALTINDA CANAVAR YATIYOR

Sanat dünyasında böyle dostluklar zor...

Çok zor. Mesela Gökhan Tepe üniversiteden arkadaşım. Her anında beraberim Gökhan’la. O da benim yanımda oldu. Arkadaşın kralıdır.

Kenan Işık haberlerine gelirsek...

Bu konuya hiç cevap vermiyorum.

Peki, kırmızı çizgileriniz var mı?

Biri bana özen göstermiyorsa bunu not alırım. Kabalık ve nezaketsizliği hiç sevmem. Ben arkadaşlarıma çok özen gösteriyorum. Aynı özeni de beklerim.

Sevmediğiniz yanlarınız var mı?

Sinirliyim çabuk parlarım. Kimse tahmin etmez. Bu naif görüntümün altında canavar yatıyor. Özellikle evde çalışırken dikkatimi bir şey dağıtırsa seri katil olurum. Kırarım, agresifim.

ALEV GÜRSOY CİMİN

Alev.gursoy@posta.com.tr