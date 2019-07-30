Reynmen'in 'Ela' şarkısı dijitalde patlamış durumda. Spotify'da 15 milyon kez dinlenen şarkı 83 milyon defa izlendi. Şarkıya kayıtsız kalmak imkânsızdı. Ama en bomba hareket Hadise'den geldi...

Hadise'nin otel odasında 'Ela' şarkısı eşliğinde çektiği video olay oldu.

HADİSE'NİN OLAY OLAN DANSI:

'ABUK SUBUK HAREKETLER'

Yeni albümünün teaser'ını Instagram sayfasından paylaşan Ayla Çelik de Hadise'ye olay bir göndermede bulundu.

Çelik, "Birazdan yeni albümümün fragmanını paylaşacağım, çok heyecanlıyım. Lütfen çok sevin! Abuk subuk dans hareketleri yapmak zorunda kalmayayım" dedi.

AYLA ÇELİK'İN PAYLAŞTIĞI VİDEO:







