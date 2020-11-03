Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir depreminden 91 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı.
03 Kasım 2020, Salı 12:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
91. saatte enkazdan canlı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
"Annemi istiyorum" demişti
Ayda'nın enkazdan ambulansa götürüldüğü sırada annesine seslenerek "Annemi istiyorum" dediği duygusal anlar kameraya yansımıştı.
#olayıngeçmişi
İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91.saatinde bir mucize gerçekleşti. Rıza Bey Apartmanı'ndan 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli bir çocuğa ulaşıldı. 3 yaşındaki Ayda bebeğin ilk sorusu "Babam nerede?" oldu. Ayda'nın enkazdan ambulansa götürüldüğü sırada annesine seslenerek "Annemi istiyorum" dediği duygusal anlar kameraya yansıdı. Ambulansla hastaneye giden mini Ayda, sağlık görevlisinin “Ne istiyorsun?” sorusuna “Köfte ve ayran” cevabını verdi.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN