91. saatte enkazdan canlı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.





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"Annemi istiyorum" demişti

Ayda'nın enkazdan ambulansa götürüldüğü sırada annesine seslenerek "Annemi istiyorum" dediği duygusal anlar kameraya yansımıştı.

#olayıngeçmişi

İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91.saatinde bir mucize gerçekleşti. Rıza Bey Apartmanı'ndan 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli bir çocuğa ulaşıldı. 3 yaşındaki Ayda bebeğin ilk sorusu "Babam nerede?" oldu. Ayda'nın enkazdan ambulansa götürüldüğü sırada annesine seslenerek "Annemi istiyorum" dediği duygusal anlar kameraya yansıdı. Ambulansla hastaneye giden mini Ayda, sağlık görevlisinin “Ne istiyorsun?” sorusuna “Köfte ve ayran” cevabını verdi.



