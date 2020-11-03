Türkiye Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı

Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye

Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir depreminden 91 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı.

03 Kasım 2020, Salı 12:10 Son Güncelleme:
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91. saatte enkazdan canlı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.



"Annemi istiyorum" demişti

Ayda'nın enkazdan ambulansa götürüldüğü sırada annesine seslenerek "Annemi istiyorum" dediği duygusal anlar kameraya yansımıştı.

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İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91.saatinde bir mucize gerçekleşti. Rıza Bey Apartmanı'ndan 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli bir çocuğa ulaşıldı. 3 yaşındaki Ayda bebeğin ilk sorusu "Babam nerede?" oldu. Ayda'nın enkazdan ambulansa götürüldüğü sırada annesine seslenerek "Annemi istiyorum" dediği duygusal anlar kameraya yansıdı. Ambulansla hastaneye giden mini Ayda, sağlık görevlisinin Ne istiyorsun?” sorusuna “Köfte ve ayran” cevabını verdi.

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