4 buçuk yıl önce, Bodrum'da cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin fotoğrafı, tüm dünyada infial yaratmıştı. Dünya, mülteci kriziyle Aylan bebeğin fotoğrafıyla yüzleşmiş, olay gündemden uzun süre düşmemişti. Perşembe akşamı ise Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklamasıyla Yunanistan sınırına binlerce göçmen akın etti. Pazartesi günü, Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında 48 göçmeni taşıyan bir teknenin devrildiği, teknedeki 2 çocuktan birinin hayatını kaybettiği açıklandı. Avrupa'ya geçmeyi umut ederken, hayatını kaybeden ikinci bir çocuk haberi, yeni bir endişeyi tetikledi. Aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi, Reuters'a konuştu. Kurdi, "Tüm dünya bu resmi (Aylan) gördü ve Avrupa kapılarını açtı. Ama maalesef çok kısa süreliğine, belki birkaç aylığına" dedi.

Eşi ve büyük oğlunu da kaybetmişti

Şu anda Irak'ın Erbil kentinde yaşayan 44 yaşındaki Abdullah Kurdi, "Daha sonra tekrar kapattılar. Umarım Allah onların kalplerini tekrar açar. Umarım dünya, ihtiyacı olanlara kapılarını açar" ifadelerini kullandı. Daha önce İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Kurdi, "İlk iki ay çok sayıda insan kalplerini açtı. Ama sonra her şey eski haline döndü. Avrupa'da duvarlar yükseldi, göçmen taşıyan gemilerin limana yanaşmasına izin verilmiyor. Savaştan kaçanlar hala kendi kaderlerine terk ediliyor." demişti. Kurdi, en küçük oğlu Aylan ile birlikte eşi Rehanna ile büyük oğulları Galib'i de kaybetmişti.

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