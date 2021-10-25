Aylardır aranıyordu! 5 yaşındaki çocuktan kahreden haber

ABD'de yaklaşık 1 aydır kayıp olan ve aramalarına devam edilen 5 yaşındaki Elijah Lewis'ten kahreden haber geldi.

Küçük Elijah'ın cansız bedeni ekiplerin arama çalışmalarını bir gün önce başlattığı Abington'da bulundu.

ANNESİ VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Küçük çocuğun ölüm nedeni henüz belli olmazken Elijah'ın 35 yaşındaki annesi Danielle Denise Dauphinais ve erkek arkadaşı 30 yaşındaki Joseph Stapf, küçük çocuğun kaybolması ile ilgili polis tarafından gözaltına alınmıştı.

New Hampshire Başsavcılığı, çifti 'tanık kurcalama' ve 'çocukları tehlikeye atma' suçlarını yöneltirken ikilinin oğulları Elijah'ı arayan ekiplere yalan söyleyerek arama çalışmalarının gidişatını yavaşlattığı ortaya çıktı.

Başlangıçta yaklaşık 6 aydır kayıp olduğu düşünülen Elijah Lewis'in, görgü tanıklarının ifadeleri ile kayıp olduğu süre 1 aya kadar düştü.

Plymouth Bölge Savcısı Tim Cruz olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Küçük bir çocuk hayatını kaybetti ve kimse bu şekilde ölmeyi hak etmiyor." diye konuşurken, "Bu küçük çocuk için adaleti sağladığımızdan emin olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.