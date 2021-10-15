Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşan sosyal medya platformları belli oldu. Böylelikle TikTok’un aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını ve bu dönüm noktasına ulaşan en yeni çevrimiçi platform olduğu açıklandı.

TikTok’un 1 milyar kullanıcıyı aşması 5.1 yıl sürerken, Facebook Mesenger, 4.9 yıl içinde aynı sayıda aktif kullanıcıya ulaşması ve dünya çapında bunu başaran en hızlı sosyal ağ olması özelliğini hala elinde bulunduruyor. Aylık 1 milyar kullanıcıya sahip ilk sosyal ağ ise Facebook olurken, 2013 yılında bu kitleye ulaşması 8,7 yıl sürdü. Popüler uygulamalar arasındaki Instagram’ın ise 1 milyar’ın kullanıcıya ulaşması 7.7 yıl sürerken, WhatsApp’ın bu rakama 8.5 yıl da ulaştığı görüldü.