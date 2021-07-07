Türkiye Aylık kazançları dudak uçuklattı! 4 otomobil 1 traktör almış…

Aylık kazançları dudak uçuklattı! 4 otomobil 1 traktör almış…

Türkiye

Aylık kazançları dudak uçuklattı! 4 otomobil 1 traktör almış…

İstanbul'da dilenci çetesine yapılan operasyonda tutuklanan çete liderinin araçlarına ve banka hesaplarına el konuldu. Çete liderinin hesabına 120 bin lira yatırıldığına dair dekontlar ile çocukların günlük dilencilikten kazandığı paraların yazıldığı defter ele geçirildi.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 10:10 Son Güncelleme:
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Kimi zaman engelli taklidiyle, kimi zaman da bebekleri ve çocukları kullandılar. Yazın kavurucu sıcağında, kışın dondurucu soğuğunda vicdan sömürüsü yaptılar. Toplanan binlerce lira çete liderinin banka hesabında çıktı. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü Ekipleri, bir dilencilik çetesini takibe aldı. Aylarca süren izlemeler sonucu, kadınların ve çocukların bir çetenin kontrolünde dilencilik yaptığı belirlendi. Kadın ve çocukların dilendirildiği anlara dair görüntülere CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ulaştı.

DEFTERE NOT EDİYORLAR

Çete üyelerinin kimlikleri ve adresleri belirlenince operasyon düzenlendi. 30 şüpheli gözaltına alındığı operasyonda 12 çocuk da çetenin elinden kurtarıldı. Yapılan aramada 7 bin 100 lira nakit para, çok sayıda cep telefonu ve çete liderinin hesabına 120 bin lira yatırıldığına dair dekontlar ile çocukların günlük dilencilikten kazandığı paraların yazıldığı defter ele geçirildi.

4 OTOMOBİL 1 TRAKTÖR ALMIŞ

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çete liderinin dilencilik parasıyla 4 otomobil bir traktör aldığını belirledi. Mahkeme kararıyla bu araçlara da el konuldu.

Kurtarılan 12 çocuktan 9’u aile çalışma ve sosyal hizmetler müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi. 3 çocuk ise ailelerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından çete lideri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 çete üyesiyle birlikte 22 kadın da serbest bırakıldı.

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