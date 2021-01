Aylin Aslım: Sürpriz bebek ısrarla gelmek istedi

Nasıl oldu da evlendin Aylin? (Gülüyor)

Pandemi sebebiyle büyülü şartlarda bir araya geldik. Karantina aşkı yaşayışımızı bile değiştirdi. Çok da güzel oldu.

Hamilelik nasıl geçiyor peki?

Ben kolay geçiriyorum. Ama erkekler doğurabilseydi bu süreci tamamlayabileni fazla olmazdı. O kadar rahatsızlık verici durumlar var ki bir erkek bunu kesinlikle çekmez. Bize yüklenmesinin bir sebebi var!

Genç göründüğün için kimsenin aklına gelmedi ama bu doğumla ilgili bir yaş sıkıntısı var aslında değil mi?

Hamile kaldığımı öğrendiğimde 44 yaşındaydım. Şubatta 45 olacağım. Ağustosta 3 konser yaptım arka arkaya. Uçaktan da korktuğumdan arabayla binlerce km yol yaptım. Dağ köylerini falan aştık. Rock’n roll hayatımdan bir şey değiştirmediğim bir dönemdi. Meğerse hamileymişim.

Nasıl öğrendin?

Öğrendiğimizde 6 haftalıktım. Arkadaşlarım bana “Sende bir şey var” diyordu. Ben de “Saçmalamayın yaşım itibariyle böyle bir şey mümkün değil” diyordum. Ama onlar haklı çıktı. O zamandan bu yana hala şaşkınlığımı üstümden atamadım. Bu çocuk da doğanın tüm şartlarını zorlayarak ısrarla gelmek istedi.

Senin yaşındaki birçok kadın bu şans için ağır tedavileri göze alıyor.

Birçok kişi “Doktorunuz kim, ne zamandır deniyorsunuz?” diye sordu. Bırakın planlamayı, böyle bir şeyin mümkün olduğunu bile düşünmüyordum. Kalbim bunun için uğraşan tüm ailelerle. Onlara en iyi dileklerimi yolluyorum.

Sen hiç komplikasyon yaşadın mı?

Yaşımın getirdiği riskleri okudukça yoğun bir stres yaşadım. Bazı testler yapıldı, sonuçları gelene kadar da ailemle bile bu güzel haberi paylaşamadım. Şimdilik her şey yolunda gidiyor.

Aile kurup çocuk yapıyor olman hayranlarını şaşırttı mı?

Çok şaşıran oldu. Bu kadarını beklemiyordum. Ama ben kendime her gün şaşırıyorum zaten.

‘Kutsanmış anneliğe mesafeliyim’

Geçen Anneler Günü’nde ‘Minik Adımlar’ adlı bir ninni albümü çıkardın. Acaba o mu çağırdı bu bebeği?

Ne çağırdı bilmiyorum ama iyi ki çağırdı. Ben bile bilmiyordum bu kadar istediğimi.

İsim düşündünüz mü?

Sanırım tek bir isim kullanacağız. Babasıyla onu bize getiren hikayeye uygun bir isim. Çünkü olağanüstü gelişti her şey aramızda. Ama kimsenin anlamı nedir diye sormak zorunda kalacağı bir isim olmayacak.

Nasıl bir anne olacaksın?

Yetiştiriliş biçimimin bana kattığı ve benden alıp götürdüğü çok şey var. Bu ikisinin artı ve eksilerini değerlendireceğim. Kutsanmış anneliğe mesafeli oldum her zaman ama henüz 2 aylıkken bir anda şöyle bir düşünce geldi: Şu an bir şey olsa ve bana dense ki ya sen yaşayacaksın ya çocuk; onun yaşamasını isterdim dedim. Bu his beni çok şaşırttı. Bu sanırım evrimin getirdiği bir şey. Bu duygu olmasaydı insan soyu devam edemezdi. Mantığın devre dışı kaldığı bir feda etme duygusu söz konusu.

Sen bu süreci Instagram’da paylaşacaksın. Özel hayatını çok sakladığını sakındığını biliyoruz. Nasıl bu kararı aldın?

Ne kadar ideal bir hayat arkadaşıyla yaşasanız da hamileliğin tek kişilik olduğunu hissedeceğiniz anlar var. Hamilelik için genelde tozpembe bir tablo çiziliyor ama psikolojik dalgalanmaları, fiziksel riskleri, özellikle korona varken yüklediği stres konuşulmuyor. “Hamileyim ama mutlu değilim, öfkeliyim” diyenler de var ama ayıplanıyor. Ben güzel taraflarını olduğu kadar diğer gerçekleri de paylaşacağım. Bunu bir kadın dayanışması olarak görüyorum. Bu nedenle özel hayatımı deşifre etmek gibi gelmiyor.

Şarkı yapacak mısın çocuğuna?

Bilmem, yazıyorum bir şeyler.