Aylin Çetinkaya ile sağlıklı günler başlıyor

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan “8’de Sağlık” programı Aylin Çetinkaya’nın sunumu ile 21 Eylül Pazartesi günü yeni sezona başladı

Sadece alanında uzman doktor konukların davet edildiği 8’de Sağlık programında sağlık, güzellik ve estetiğe dair merak edilen tüm konular masaya yatırılıyor.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.