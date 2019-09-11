Aylin Coşkun ile Volkan Aslan evlendi

Şarkıcı Aylin Coşkun ile 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan dün akşam dünyaevine girdi. Aylin Coşkun'un düğünde giydiği gelinlik şaşırttı

11 Eylül 2019, Çarşamba 00:31 Son Güncelleme:
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Aylin Coşkun ile Volkan Aslan evlendi

İş insanı Volkan Aslan ile şarkıcı Aylin Coşkun dün akşam nikah masasına oturdu.

Aylin Coşkun, 20 kiloluk gelinliği ile poz verdi.

Görkemli bir düğün töreni düzenleyen çift, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Aylin Coşkun'un bir ara gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Aylin Coşkun’un yaklaşık 20 kiloluk gelinliği Tolga Çam imzalı.

Fiyatı ise 15 bin dolar (87 bin lira)

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