Aylin Coşkun ile Volkan Aslan’ın en mutlu günü hastanede bitti

Aylin Coşkun ile Volkan Aslan’ın en mutlu günü hastanede bitti Şarkıcı Aylin Coşkun ile 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan dün akşam dünyaevine girmişti. Çift, düğünden sonra soluğu hastanede aldı