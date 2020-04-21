Aylin Coşkun ve Volkan Aslan aşklarının 16. yılını terasta kutladılar

Aylin Coşkun ile geçen yıl eylülde evlendiği Volkan Aslan beraberliklerinin 16. yılını kutladı. Çift bir davete gider gibi en şık kıyafetlerini giyip evlerinin terasında baş başa romantik bir yemek yedi. Ardından batan güneşe karşı dans ettiler. Aylin Coşkun bu anları sosyal medyada paylaşıp “Huzurum. Daha nice senelerimiz olsun beraber, el ele göz göze” yazdı.

Fedon eşiyle twist dansını yaptı

Fedon, 52 yıllık eşi Eda Kalyoncu ile 60’ların meşhur twist dansını yaptı. “Mutlu evliliğin sırrı neşe, eğlence, dans, romantizm. Bizim evde her gün böyle” dedi.