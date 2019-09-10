42 yaşındaki şarkıcı Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile nikah masasına oturdu.

Coşkun ile Volkan Aslan, bu akşamki düğünleri öncesi dini nikah kıydı.

Aylin, mehir olarak eşinden 10 külçe altın istedi.

Mehir, İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesidir.

“ADAMIN ÖMRÜNÜ TÜKETTİM”

Aylin Coşkun, kına gecesinde şunları söylemişti:

Volkan kına ve düğün yapmak için evi, arabayı sattı. Dünya kadar parası gitti. Adamın ömrünü tükettim. 15 yıl beklemişiz, değer tabii. Şov gibi bir düğünümüz olacak, festival tadında geçecek.