Aylin Koç giymediği kıyafetleri satışa çıkardı
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç ile Ocak 2016’da hayatını kaybeden Mustafa Koç’un küçük kızı Aylin Koç, İngiltere’nin başkenti Londra’da sanat eğitimi alıyor.
18 yaşındaki Aylin modaya uydu ve birçok sosyetik ismin yaptığı gibi artık giymeyi düşünmediği kıyafetlerini satmaya başladı. Aylin’in alışveriş platformu ‘depop’tan satışa çıkardığı ürünler arasında mont, tişört, elbise, pantolon var. En pahalısı 150 euro.
Yeni yıla yurt dışında girdi
Bu arada Caroline Koç yeni yıla kızları ile yurt dışında girdi.
Halil Kalmuk/ POSTA
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