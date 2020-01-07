Aylin Koç giymediği kıyafetleri satışa çıkardı

18 yaşındaki Aylin modaya uydu ve birçok sosyetik ismin yaptığı gibi artık giymeyi düşünmediği kıyafetlerini satmaya başladı. Aylin’in alışveriş platformu ‘depop’tan satışa çıkardığı ürünler arasında mont, tişört, elbise, pantolon var. En pahalısı 150 euro.

Yeni yıla yurt dışında girdi

Bu arada Caroline Koç yeni yıla kızları ile yurt dışında girdi.

Halil Kalmuk/ POSTA





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