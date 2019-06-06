Aylin Koç ile Eremcan Acar yeniden birlikte

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç ile Ocak 2016’da hayatını kaybeden Mustafa Koç’un kızı Aylin’ın, Erdal Acar’ın Emel Yıldırım’dan olan oğlu Eremcan Acar’la arkadaşlığı Nisan 2017’de aşka dönüşmüştü. Ama geçen ağustosta ayrılmışlardı.

Aylin Koç, Bennu Gerede’nin oğullarından Dilan Erkaya ile flört etmeye başlamıştı.

DEDİKODU AYIRDI

Üç ay önce Dilan Erkaya’nın adı popçu Aleyna Tilki ile dedikoduya karışmıştı. Taraflar bu söylentiyi yalanlasa da rahatsız olan Aylin Koç ilişkiye nokta koymuştu.

Şimdi son durum aynen şu: Aylin Koç, Eremcan Acar’a döndü. Bayramda hem barışı kutladılar, hem de Eremcan’ın 19’uncu yaş gününü.

HALİL KALMUK/ POSTA