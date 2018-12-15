Aylin Koç ve Dilan Gerede Erkaya'nın aşkı tam gaz sürüyor
Merhum iş insanı Mustafa Koç'un küçük kızı Aylin ile Bennu Gerede'nin oğlu Dilan'ın aşkı tam gaz sürüyor
Önceki gün selfie çeken ikili, Instagram'da paylaştıkları fotoğrafla da farklı ve cool tarzlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
COOL POZ
İşte çiftin Instagram'dan paylaştığı cool poz:
İLK KEZ BASIN KARŞISINA ÇIKMIŞLARDI
İkili ekim ayında ilk kez birlikte bir davete katılmıştı. İlk kez birlikte basın karşısına çıkan ikili önce tedirgin olsa da çok geçmeden gülümseyerek muhabirlere poz vermişti.
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