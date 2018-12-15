Önceki gün selfie çeken ikili, Instagram'da paylaştıkları fotoğrafla da farklı ve cool tarzlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

COOL POZ

İşte çiftin Instagram'dan paylaştığı cool poz:

İLK KEZ BASIN KARŞISINA ÇIKMIŞLARDI

İkili ekim ayında ilk kez birlikte bir davete katılmıştı. İlk kez birlikte basın karşısına çıkan ikili önce tedirgin olsa da çok geçmeden gülümseyerek muhabirlere poz vermişti.

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