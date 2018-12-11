Aylin Kontente ve Alper Kul ikinci bebeklerini kucağına aldı

Altı yıl önce hayatlarını birleştiren oyuncu çift Alper Kul ve Aylin Kontente, ilk çocuklarını 2013 yılında kucaklarına almıştı.

İkinci kez anne-baba olma heyecanını yaşayan çiftin bebekleri bugün dünyaya geldi.

Alper Kul, Instagram hesabından ikinci bebeklerinin fotoğrafını paylaştı ve altına da, ''Oğlumuzu sağlıkla kucağımıza aldık. Aylin'in de sağlığı, morali çok iyi. İyiyiz yani. Çok şükür'' notunu düştü.

Doğuma da giren Alper Kul, doğumdan hemen önce ameliyathane giysileriyle çektiği fotoğrafını da ''Birazdan'' notuyla paylaşmıştı.