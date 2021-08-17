Magazin Aylin Livaneli ile Kaan Ünver evlendi

Aylin Livaneli ile Kaan Ünver evlendi

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Aylin Livaneli ile Kaan Ünver evlendi

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'nin kızı, şarkıcı Aylin Livaneli, iletişimci Kaan Ünver ile evlendi...

17 Ağustos 2021, Salı 11:40 Son Güncelleme:
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25 Temmuz'da Bodrum'da aile arasında gerçekleşen bir nikah töreni ile evlenen çift, bu güzel haberi ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle takipçileriyle bugün paylaştı.

Nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Aylin Livaneli altına bu notu düştü:

Sevgili dostlar, 25 Temmuz’da Kaan ile hayatlarımızı birleştirdik. Bodrum’da aile arasında küçük bir tören yaptık, ancak hemen ardından yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle bu mutlu haberi sizlerle yeni paylaşabiliyoruz. Güzel dilekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederiz.


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