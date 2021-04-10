Aylin Mirva Sağlam yeni görüntüsüyle dikkat çekti

‘Kurtlar Vadisi’ dizisinde Hakime Birsen karakteriyle tanınan oyuncu Aylin Mirva Sağlam sosyal medyada gündem oldu. 3 yılda 50 kilodan fazla veren oyuncu Aylin Mirva Sağlam son imajıyla dikkat çekti.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ZAYIFLADI

Fazla kilolarından kurtulan oyuncu başarısını şu sözlerle anlattı: “Dizinin bitişiyle beraber tansiyon ve nefes darlığı gibi sağlık sorunları çıktı. Ben de doktorumun uyguladığı diyet programına başladım. 130 kiloydum. Kademe kademe özel beslenme çalışmaları ve yanında haftanın 5 günü aletli pilates ile hızlı bir şekilde kilo verme sürecine girdim. Bugünkü görünümümden oldukça memnunum”