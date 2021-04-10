Magazin Aylin Mirva Sağlam yeni görüntüsüyle dikkat çekti

Aylin Mirva Sağlam yeni görüntüsüyle dikkat çekti

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Aylin Mirva Sağlam yeni görüntüsüyle dikkat çekti

Bir dönemin fenomen dizileri arasında yer alan ‘Kurtlar Vadisi’nde Hakime Birsen karakterini canlandıran Aylin Mirva Sağlam yeni imajıyla dikkat çekti. Sıkı spor ve diyetle fazla kilolarından kurtulan oyuncunun son haline beğeni yağdı.

10 Nisan 2021, Cumartesi 10:44 Son Güncelleme:
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Kurtlar Vadisi’ dizisinde Hakime Birsen karakteriyle tanınan oyuncu Aylin Mirva Sağlam sosyal medyada gündem oldu. 3 yılda 50 kilodan fazla veren oyuncu Aylin Mirva Sağlam son imajıyla dikkat çekti.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ZAYIFLADI

Fazla kilolarından kurtulan oyuncu başarısını şu sözlerle anlattı: “Dizinin bitişiyle beraber tansiyon ve nefes darlığı gibi sağlık sorunları çıktı. Ben de doktorumun uyguladığı diyet programına başladım. 130 kiloydum. Kademe kademe özel beslenme çalışmaları ve yanında haftanın 5 günü aletli pilates ile hızlı bir şekilde kilo verme sürecine girdim. Bugünkü görünümümden oldukça memnunum”

 

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