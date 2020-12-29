İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in önce boğazını kesti, sonra üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, vahşi cinayetin detaylarını aktardı;

Maalesef vahşice işlenmiş bir kadın cinayeti daha. Doktor Aylin Sözer boğazı kesilerek vahşice öldürüldü ve bir erkek tarafından. Zanlı 32 yaşında Kemal denilen bir isim. İnşaatlarda işçilik yapan bir kişi. Aylin Sözer'i de tanıdığını iddia eden bir adam. Sabah saat 08.00 sıralarında Aylin Sözer'in evine geliyor. Oradan poliste zanlının ilk ifadesine göre zanlı öyle söylüyor. 08.00 sıralarında evine gittiğini orada bir süre Aylin Sözer ile konuştuğunu ve daha sonra aralarında bir tartışma çıktığını ve bu tartışma sırasında boğazını keserek vahşice öldürdüğünü söylüyor.

Cinayet Bürosu ekipleri tarafından sorgulanıyor

Aylin Sözer'in yakınları ondan haber alamayınca polisi arıyorlar. Ve polis ekipleri o eve gidiyor. Kapıyı çalıyorlar, zorluyorlar. Polisin geldiğini anlayınca zanlı bu defa da yanıcı bir maddeyle evi yakmaya çalışıyor. Hatta polis kapıya barikat kuruyor. Zanlı kapıyı açan polisi de yakmaya çalışıyor.

Orada da bir hamlesi var. Ve zanlı gözaltına alındı. Şu anda zanlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından sorgulanıyor.

Niye evi yaktıklarını sorduklarında ise; olaya bir hırsızlık süsü vermek için bu işlemi yaptığını da söylüyor. Sabah kadar bu sorgu sürecek fiziki deliller aranacak. İşin netliği sabaha kadar devam edecek.



