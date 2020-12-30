Türkiye Aylin Sözer'in ölümünde perde arkasında yaşananları aile dostu anlattı

Aylin Sözer'in ölümünde perde arkasında yaşananları aile dostu anlattı

Türkiye

Aylin Sözer'in ölümünde perde arkasında yaşananları aile dostu anlattı

Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesinin ardından aile dostu Nur Yüce, "Neler Oluyor Hayatta" programına bağlanarak yaşananları anlattı.

30 Aralık 2020, Çarşamba 13:34 Son Güncelleme:
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Aylin Sözer’in eski sevgilisi olduğu iddia edilen cani bir şahıs tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürülmesinin ardından aile dostu Nur Yüce, Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’ nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak yaşananların perde arkasını anlattı.

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Aylin Sözer’i eski sevgilisinin katlettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyleyerek “uzun yıllardır tadilat işleri için gelen biri” ifadesini kullandı. Daha önce oturduğu evine de tadilat işleri için geldiğini söyleyen Yüce “Annem cinayeti işleyen kişiyi bir kez Aylin’in evinde görmüştü” diyerek ifade etti. Nur Yüce “aralarında ilişki yoktu” diyerek Aylin Sözer’in katilinin eski sevgili olmadığının altını çizdi.

Nur Yüce yaptığı açıklamada, "Kendisi bizim de gördüğümüz kadarıyla evine tadilat ve tamirat işleri için gelen biriydi. Kendisi ile böyle bir bağı vardı, sadece bunu biliyoruz. Eskiden beri eve geliyordu. Çok eski tanışıklıkları buna dayanıyor. Aylin evine yeni taşınmıştı. Bu kişi Aylin'in eski evinden beri tadilat tamirat işlerine yardımcı olan biriydi. Aralarındaki bağ bundan ibaretti" dedi.

Nur Yüce annesinin daha önce katili Aylin Sözer'in evinde gördüğünü belirtti.


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